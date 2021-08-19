Çaldıkları altınların yerine 'bir bardak soğuk su' bıraktılar!

İstanbul Üsküdar'da biri kadın iki kişi, önce 4 katlı binanın giriş kapısını kartla açmaya çalıştı. Kapıyı açmakta başarısız olan ikili, bir süre bekledikten sonra binadan çöp atmak için bir kişinin çıkmasını fırsat bilerek açılan kapıdan içeriye girdi. Binaya girdikten sonra kapıları tek tek kontrol eden 2 kişi, 3. katta bulunan dairenin kapı kilidini kırdı. İçeri giren hırsızlar, Şebnem Güzel ve ailesine ait ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.





Hırsızlar yaklaşık 120 bin liralık ziynet eşyalarını çaldıktan sonra, boşalttıkları takı kutularının yanına mutfaktan aldıkları su dolu sürahiyi bırakarak daireden ayrıldılar. Şüphelilerin binaya giriş ve çıkışları anları ile şüphelilerden birinin kartla dış kapıyı açmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı.





'120 bin TL'yi aşkın maddi kaybımız var'





Ziynet eşyası çalınan Şebnem Güzel, olayla ilgili olarak "Yaklaşık iki üç ay önce taşındık.Taşındığım için bütün ziynet eşyalarımı kayınvalideme getirdim. Hem ev yeni olduğu için hem de yakın zamanda tatile çıkacağım için. Kayınvalidem çarşıya gittiğinde 20 dakika içinde kilidi patlatıyorlar ve bütün evi soyuyorlar. Hem kayınvalidemin, hem benim ziynet eşyalarımın hepsi gidiyor. Küpelerim, bilekliklerim, kolyelerim, kayınvalidemin keza öyle. Kayınpederimin saatleri, benim saatlerim. Hepsi gidiyor. Yaklaşık 120 bin lirayı aşkın maddi kaybımız var. Yapanların en kısa zamanda bulunmasını istiyoruz" dedi.