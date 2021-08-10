Samanyolu Haber /Dünya / California'da kül olan orman alanı 200 bin hektara yaklaştı /10 Ağustos 2021 00:28

California'da kül olan orman alanı 200 bin hektara yaklaştı

ABD'nin California eyaletinde devam eden yangında kül olan orman alanı 200 bin hektara yaklaştığı belirtildi.

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ABD'nin California eyaletinde yaklaşık bir aydır devam eden ve "Dixie" adı verilen yangında kül olan ormanlık alanın hemen hemen 200 bin hektara ulaştığı ve yangının henüz 5'te 1'inin kontrol altına alınabildiği bildirildi.

Eyaletin kuzeybatısında 13 Ağustos'ta başlayan ve hala yeşil alanlarla içindeki canlıları tehdit eden yangında 198 bin hektar ormanlık alan tahrip olurken, alevlerin henüz yüzde 21'lik bölümünün kontrol altında tutulabildiği belirtildi.

California tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçen felakette sevindirici gelişme ise bölgenin üzerindeki kalın dumanın kalkması ve havanın yangın söndürme uçaklarının kullanımına tekrar müsait hale gelmesi oldu.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanı (Cal Fire) görevlisi Ryan Bain, "Bu tür havalarda yangın faaliyetleri hızlanacak. Ama iyi olan şu ki uçakları kaldırabiliriz." dedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde de Dixie yangınında California'nın Los Angeles kentinden daha büyük bir ormanlık alanın zarar gördüğüne ve 680'den fazla binanın kullanılamaz hale geldiğine değinildi.

Greenville kasabası tamamen küle dönmüştü

"Dixie" yangını sebebiyle 800'den fazla kişiye ev sahipliği yapan eyaletin kuzeybatısındaki tarihi Greenville kasabası tamamen küle dönmüş, 180'den fazla yapı kullanılamaz hale gelmişti.

California Valisi Gavin Newsom, hafta sonu Greenville'deki hasarı kontrol etmiş ve Twitter'da "kalplerimiz bu kasaba için acıyor." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.
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