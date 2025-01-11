Samanyolu Haber /Dünya / California'da yangın 5 ayrı noktada sürüyor! Can kaybı yükseldi, 'rüzgâr' uyarısı geldi /11 Ocak 2025 09:41

California'da yangın 5 ayrı noktada sürüyor! Can kaybı yükseldi, 'rüzgâr' uyarısı geldi

ABD’nin California eyaletinde 5 ayrı noktada süren orman yangınlarında ölü sayısı 11’e yükselirken, 12 bini aşkın yapı küle döndü. 300 binden fazla kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Rüzgâr nedeniyle yayılan yangın için Meteoroloji'den uyarılar gelmeye devam ediyor.

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ABD’nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında bilanço ağırlaştı. Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades yangınında 5, Eaton yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan can kayıplarının sayısı 11’e yükseldi.

Yangınlarda 12 bini aşkın yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yerel yetkililer, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu ifade etti.

KONTROL ALTINA ALINAMIYOR

20 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 8 oranında, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 3 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, etkilenen tüm bölgelere ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasının beklendiği bildirildi.

5 AYRI NOKTADA YANGIN

Rüzgârın yön değiştirmesiyle kent merkezinden uzaklaşan yangınlar 5 ayrı noktada devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin Los Angeles'in Topanga bölgesinde alevlerin yerleşim birimlerine ulaşmasını engellemek için yaptıkları çalışmalar devam ederken, birçok bölge sakini de tahliye ediliyor. Meteorolojik verilere göre, rüzgârların bazı bölgelerde yeniden etkili olması beklenirken, tahliye kararları da bu verilere istinaden alınıyor.

Yangına havadan helikopterlerle müdahale sürerken, karadan da itfaiye çalışanları, alevlerin ormanlık alan içindeki evlere sıçramasını engellemek için çalışıyor. Öte yandan, 8 bin personel ile yangın söndürme çalışmalarına destek veren California Ulusal Muhafız Birlikleri ve bölge polisi, yağma ve hırsızlık olaylarının yaşanmaması için tahliye edilen bölgelerdeki giriş ve çıkışlara kontrol noktası oluşturdu.

Söz konusu noktalarda zırhlı personel taşıyıcıları ve tam teçhizatlı olarak nöbet tutan Ulusal Muhafızlar, ayrıca arama kurtarma ve enkaz temizleme çalışmalarına da destek olacak.

BAĞIMSIZ SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Felakete müdahalede yetersiz kalmakla eleştirilen California Valisi Gavin Newsom ise, yangın söndürme çalışmaları sırasında aksaklıklar yaşandığını belirterek, “Yerel itfaiye musluklarındaki su basıncının düşmesi ve Santa Ynez Rezervuarı'ndan su temin edilemediğine dair raporlarla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Yaşanan aksaklıkların nedeninin belirlenmesi ve tekrarının önlenmesi için ilgili yetkililere talimat verdiğini kaydeden Newsom, “Bu tür yangınlarla mücadele etmek için elimizde her türlü imkan mevcut” dedi.
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