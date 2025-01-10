California'yı cehenneme çeviren yangında korkunç şüphe!

ABD’nin California eyaletinde yer alan Los Angeles County’de orman yangınları devam ediyor. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin hızla ilerlediği yangınlarda birçoğu milyonlarca dolarlık ev olan 10 binden fazla yapı küle döndü. Tahminlere göre yangının maliyetinin 60 milyar doları aşması bekleniyor.





Riskli bölgelerden Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Maria Shriver gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu en az 100 bin kişi tahliye edildi. Toplamda 180 bin kişiye tahliye emri verildi. Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı’na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills’te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 10'a yükseldi.





BELEDİYE BAŞKANI’NDAN "SU" AÇIKLAMASI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Palisades Yangını’nda bazı sokaklardaki yangın musluklarının suyunun bittiği yönündeki eleştirileri reddederek, yıkımın yalnızca su temininden kaynaklanmadığını söyledi. Bass, "Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu biliyoruz, ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini de biliyoruz. Şiddetli rüzgarların aynı anda alevleri ve közleri körüklemesi ve destek uçaklarının yere inmesine neden olması nedeniyle durum daha da zorlaştı. Yıkımın bu kadar kötü olmasının sebebi, benzeri görülmemiş rüzgar" dedi.





"YETERLİ İTFAİYE PERSONELİMİZ YOK"

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.





Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.





"ULUSAL MUHAFIZ TALEP ETTİK"

Los Angeles İlçe Şerifi Robert Luna, California eyaletine bağlı yaklaşık 400 ulusal muhafızın Los Angeles'taki yangınlarla mücadele için görevlendirildiği ve bu gece belirlenen bölgelerde göreve başlayacaklarını duyurdu.





Ulusal muhafızların yangınla mücadele kapsamında altyapı ve trafik kontrolünden çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar farklı alanlarda görev yapacağını kaydeden Luna, söz konusu personelin takviye edilmesiyle mücadele güçlerinin artacağını belirtti.





Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.





"ATOM BOMBASI ATILMIŞ GİBİ..."

Can kaybının 10'a yükseldiğini kaydeden, sayının artmasını beklediğini söyledi. Luna, "Bu bölgelere atom bombası atılmış gibi görünüyor. İyi haberler beklemiyorum ve bu sayıları da beklemiyoruz" dedi.





Pacific Palisades bölgesindeki yangında 17 bin 234 dönüm, Altadena’daki Eaton yangınında 13 bin 600 dönüm, San Fernando’nun kuzeyindeki Hurst yangınında 855 dönüm, Acton yakınlarındaki Lidia yangınında 348 dönüm, Hollywood Hills’teki Sunset yangınında ise 60 dönüm arazi kül oldu.

Meteoroloji uzmanları perşembe sabahı hafifleyen rüzgarların etkisinin Perşembe öğleden sonra ve hafta sonunda tekrar artacağını belirterek, çabaların yine sınırlı olacağını konusunda uyarıda bulundu.





SORUŞTURMADA "KUNDAKLAMA" ŞÜPHESİ

Los Angeles İtfaiye Departmanı (LAFD) Şefi Kristin Crowley, kundaklama soruşturmacılarının Palisades Yangını’nın başlangıcını aktif olarak araştırıldığını belirtti. LAFD Şefi Crowley,16 kundaklama soruşturmacısı da dahil olmak üzere toplam 21 yetkilinin ve yangın hızlandırıcıyı koklamak üzere eğitilmiş bir köpeğin olay üzerinde çalıştığını açıkladı.





ABD Kuraklık İzleme Kurumu’nun perşembe günü yayınladığı yeni verilere göre, normalde yağışlı mevsim olması gereken dönemde yağış olmamasının etkisiyle Güney California’da kuraklığın daha da kötüleştiğini ve yangını kuraklığın daha da körüklediğini belirtti.





TRUMP, VALİYİ SUÇLADI

ABD’de başkanlık görevine gelmesine 10 gün kalan Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangınlardan dolayı California Valisi Gavin Newsom’ı suçladı. Trump paylaşımında, “Amerika Birleşik Devletleri’nin en iyi ve en güzel yerlerinden biri kül oluyor. Gavin Newsom istifa etmeli. Bunların hepsi onun suçu” ifadesini kullandı.





BIDEN’DAN AÇIKLAMA

Başkan Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, Güney California’ya 400’den fazla federal itfaiyeci, 30’dan fazla yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile sekiz adet Savunma Bakanlığı C-130 uçağının tedarik edildiğini söyledi. Ayrıca Savunma Bakanlığı’ndan 500 orman yangını temizleme personelinin görevlendirilmesini yetkilendirdiğini belirten Biden, "Bakanlığa, kamu güvenliği ve emniyeti için sağlanabilecek ek kaynakları belirlemek amacıyla Vali (Gavin) Newsom ile çalışmaya devam etmesi talimatını verdim" dedi.





Başkan Biden, yönetimin "valiye ve ilk müdahale ekiplerine yardımcı olmak için uygun olan her türlü kaynağı sağlamaya devam edeceğine" söz verdi. ABD Başkanı Joe Biden, bugün İtalya’ya gerçekleştireceği ziyareti de iptal etti.