Samanyolu Haber /Gündem / Çalık Holding'den tazminatını isteyen işçiye öldüren darp /10 Mayıs 2025 00:29

Çalık Holding'den tazminatını isteyen işçiye öldüren darp

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalışan Erol Eğrek, 7 milyon TL değerindeki tazminatını 10 yıl boyunca alamadı. Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, burada kafasına silah dayayarak tazminatını istedi. Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi tarafından elindeki silahı alınan Eğrek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay bugün öğlen saatlerinde istanbul Şişli'de yaşandı. 48 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıl önce Çalık Holding'in Türkmenistan'daki fabrikasında çalışmış, son 10 yıldır da 7 milyon TL'lik tazminatını almak için çaba gösteriyordu. Çalık Holding'den tazminatını alamayan Eğrek defalarca tazminat davası açıp kazanmasına rağmen parasını alamamıştı.

Halk TV'nin haberine göre Eğrek, bugün tazminatı hakkında konuşmak için Şişli'deki Çalık Holding binasına gitti. Gitmeden önce de bir video çekerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Çalık Holding'in Şişli'deki binası önüne giden Eğrek, tansiyon yükselince kafasına silah dayadı. Bu esnada Çalık Holding'in korumaları olduğu iddia edilen yaklaşık 10 kişi, Eğrek'in elindeki silahı alarak öldüresiye dövdü. Darp ve şiddet dakikalar sürdü. Korkunç olay kameralara da yansıdı.

Erol Eğrek darp sonucu fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Eğrek'i Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Eğrek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eğrek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"HASTANEYE GELDİĞİNDE ÖLMÜŞTÜ"

Koruma olduğu iddia edilen kişiler tarafından feci bir şekilde darp edilen ve hayatını kaybeden Eğrek'in yakınları, halktv.com.tr'ye konuştu.

Eğrek'in aldığı darbelerden dolayı hastanede değil, olay yerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Eğrek'in yakınları, olay yerindeki polis ekiplerinin de sağlık görevlilerine Eğrek'in arbede esnasında kalp krizi geçirdiğini söylediğini aktardı. Oysa Eğrek'in yakınları 48 yaşındaki adamın gördüğü şiddet sonucu öldüğünü söyledi.
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