Samanyolu Haber /Gündem / Çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra bulundu /07 Mayıs 2022 18:43

Çalınan Nostradamus kehanetleri el yazması yıllar sonra bulundu

İtalya'nın başkenti Roma'daki bir kütüphaneden 2007'de çalınan Nostradamus'un Kehanetleri el yazmasının izi, Almanya'daki bir müzayede evinin internet sitesine koyduğu fotoğraf sayesinde sürüldü

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Nostradamus adıyla anılan Fransız astrolog Michel de Nostredame'ın kehanetlerini içeren Latince "Profetie di Michele Nostradamo" adlı el yazması en az 15 yıldır kayıptı.

Kitabın Roma'daki Barnabiti Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'nden çalınma tarihi net olarak bilinmese de 2007'den beri kayıp olduğu belirtiliyor.

16. yüzyıldan kalma, yaklaşık 500 sayfalık el yazması eserin çalındıktan sonra Fransa'ya götürüldüğü ve burada bir bit pazarında satıldıktan sonra Almanya'ya ulaştığı belirlendi.

Almanya'nın Stuttgart kentindeki bir müzayede evi geçen yıl kitabı açık artırmaya çıkarınca İtalya'nın kültürel miras koruma ekipleri eserin izini buldu.

Müzayede evinin internet sitesinde yayımladığı fotoğraflardan birinde, kitabın üzerindeki bir damga görülüyordu. Bu damga, 1991'de Barnabiti Tarih Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi'ne dahil edilen SS. Blasi Cairoli del Urbe Kütüphanesi'ne aitti.

Bu bulgu üzerine İtalyan Carabinieri güçlerine bağlı Kültürel Mirasın Korunması Komutanlığı, Alman makamlarıyla temasa geçerek eserin iadesini istedi. 12 bin euro açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılan kitabın satışı durduruldu.

Almanya'da yapılan incelemelerde de söz konusu kitabın İtalya'dan çalınan el yazması eser olduğunu teyit edince iade işlemleri başladı.

Nostradamus el yazması, sonunda geçen Perşembe günü Roma'daki kütüphaneye teslim edildi.

İtalya'da 1969'dan beri faaliyet gösteren Kültürel Mirasın Korunması Komutanlığı amacını, "Dünyanın en büyük müzesi olan İtalya'nın içinin boşaltılmasıyla mücadele" olarak açıklıyor.
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