Çalışan emekliler dikkat: Emekli maaşınız bir anda kesilebilir

Emekli olduktan sonra işe girenlerin sigorta başvurularında kullanılan iki önemli kod bulunuyor: 02 kodlu Sosyal Güvenlik Destek Primi ve 01 kodlu Tüm Sigorta Kolları. Eğer işveren, emekli çalışanı 01 koduyla kaydederse, bu durum emekli maaşının kesilmesine neden olabiliyor.





Yanlış kod kullanımı nedeniyle maaşı kesilen çalışan emekliler, hemen sigorta işlemini yapan şirkete başvurarak hatanın düzeltilmesini talep etmelidir. Ardından, SGK'ya giderek durumu bildiren emekliler, maaşlarının tekrar ödenmesini sağlayabilir. Bu işlem sonucunda, kesilen maaş genellikle 20-25 gün içinde geri alınabiliyor.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye genelinde 16 milyondan fazla kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli maaşı alıyor ve bu emeklilerin önemli bir kısmı çalışmaya devam ediyor. Ancak, işverenlerin SGK primlerini yanlış kodla yatırması durumunda, emeklilerin maaşları risk altına giriyor. Bu tür bir hata, maaş kesintilerine yol açabiliyor.Geçim sıkıntısı nedeniyle emekli olduktan sonra çalışmak zorunda kalan milyonlarca emekli, emekli maaşlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yanlış girilen meslek kodları nedeniyle, çalışan emeklilerin maaşlarının kesilmesi söz konusu olabilir.Emekli olup çalışmaya devam eden birçok kişinin karşı karşıya kaldığı bu tehlike, işverenlerin yanlış kod kullanımıyla ortaya çıkıyor. Emeklilik sonrası işe girenlerin primleri, işveren tarafından 'emekli çalışan' olarak yatırılmazsa, emekli maaşlarının kesilmesi kaçınılmaz olabiliyor.SGK Uzmanı Emin Yılmaz, çalışan emeklilerin dikkat etmesi gereken bu durumu anlatarak, emekli maaşlarının kesilmemesi için neler yapılması gerektiğine dair uyarılarda bulundu.SGK Uzmanı Yılmaz, çalışan emeklilerden yapılan prim kesintilerine dair de önemli bir hatırlatma yaptı. Tüm Sigorta Kolları için yüzde 37,5, emekli çalışanlar için ise yüzde 32 prim kesintisi uygulanıyor. Eylül ayından itibaren iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle bu orana yüzde 0,25'lik bir ekleme yapılacağı da duyuruldu.