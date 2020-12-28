Samanyolu Haber /Ekonomi / Çalışanlar asgari ücrete tepkili /28 Aralık 2020 21:57

Çalışanlar asgari ücrete tepkili

10 milyon çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti bugün belli oldu. 500 liralık artış sendikaların beklentisinin altında kalırken, DİSK asgari ücreti "kabul edilemez", Hak-İş de "Ücret yaşam standardını karşılamaktan uzak" olarak nitelendirdi.

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İşçiler ve işçi temsilcileri ile hükümet arasında ay başından bu yana sürdürülen görüşmelerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. 

Buna göre asgari ücretle çalışanlar brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira 90 kuruş maaş alacak. Evli ve üç çocuklu çalışanlar için uygulanacak asgari ücret ise 3 bin 13 lira olarak kararlaştırıldı. 

Net asgari ücretin en az 3 bin 800 lira olması yönünde taleplerini ileten işçiler ise bugün DİSK öncülüğünde çeşitli kentlerde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.
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