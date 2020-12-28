Çalışanlar asgari ücrete tepkili

İşçiler ve işçi temsilcileri ile hükümet arasında ay başından bu yana sürdürülen görüşmelerin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 ocak 2021'den itibaren geçerli olacak asgari ücreti açıkladı.





Buna göre asgari ücretle çalışanlar brüt 3 bin 577, net 2 bin 825 lira 90 kuruş maaş alacak. Evli ve üç çocuklu çalışanlar için uygulanacak asgari ücret ise 3 bin 13 lira olarak kararlaştırıldı.







Net asgari ücretin en az 3 bin 800 lira olması yönünde taleplerini ileten işçiler ise bugün DİSK öncülüğünde çeşitli kentlerde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.