Çalışanlar patronu yalanladı: Ne yangın tüpü ne de güvenlik...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel’de, 21 Ocak’ta meydana gelen yangın faciasına ilişkin tartışmalar sürüyor. 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili ihmal ve usulsüzlük iddiaları güçlenirken, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otel sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede hiçbir sorumluluk kabul etmeyerek, yaşananların sorumluluğunu otelde çalışan elektrikçi, mutfak çalışanları ve güvenlik görevlilerine atmaya çalışırken, otel çalışanları kendisinin ifadelerini çürüttü. Çalışanlar, Ergül'ün "Otelde 24 saat gezen güvenlik görevlisi var. Yangın olduğunda ikaza basarlar, haber verirler" sözlerini yalanladı.





'YANGIN ALARMI YA DA FISKİYE ÇALIŞMADI'

Olay gecesi mutfakta kahvaltı hazırlayan Faysal Yaver, ifadesinde şunları söyledi:





"Olay günü Fidan ve ben kahvaltı malzemelerini hazırlıyorduk. Yusuf ve Mehmet Usta ise ekmek yapıyordu. Yusuf Usta, ‘Yangın var’ diye bağırdı. Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu. Ben de diğer çalışma arkadaşlarımızı uyandırmak için 2. kata indim. Ben, yangını gördükten dışarı çıkana kadar geçen sürede hiçbir zaman yangın alarmı, uyarıcı mekanik ses veyahut söndürmeye yarar su fıskiyesi çalışmadı. Biz sadece kendi sesimiz ve imkanlarımızla insanları uyandırmaya çalıştık.





'OTELDE GÜVENLİK GÖREVLİSİ YOKTU'

Otelde yangın için görevli diye bana tanıtılan kimse yok. Ben böyle birini bilmiyorum. Ancak bana, gece çalıştığım için 2 kişiye yemek vermem söylendi. Bu kişiler de resepsiyonda çalışan gecelik görevlilerdi. Otelde geceleri çalışan bir güvenlik görevlisi görmedim. Olsaydı eğer gece çalıştığı için bizden yiyecek alırdı. Otelde herhangi bir denetime rastlamadım. Ben sezonluk çalışıyorum”





'BİZİM KISIMDA YANGIN TÜPÜ YOKTU'

Ekmek ustası Mehmet Gündüz de, savunmasında şunları söyledi:





“Ben, donut hamurunu hazırlıyordum. Yusuf Usta, yangın olduğunu söyledi. Ben de yangın tüpü aramaya başladım. Ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü yoktu. Yusuf Usta, resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Katlarda da yangın butonu göremedim, yangın tüplerini de bulamadım. Olay anında güvenlik görevlisi görmedim. Otelde bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. İsmini Mehmet olarak bilirim. Soyismini bilmiyorum. Otelde yangın alarm sistemi olup olmadığını bilmiyorum. Olay anında ben alarm sesi duymadım. Yangın merdiveni olup olmadığını bilmiyorum. Yangın esnasında elektrikler kesildiği için asansör de devre dışı kalmıştı. Benim otelde bulunduğum süre zarfında herhangi bir yangın tatbikatı yapılmadı.”