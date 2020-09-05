Samanyolu Haber /Gündem / Çalışanların maaşını kesen THY yeni şirket kuruyor /05 Eylül 2020 14:14

Çalışanların maaşını kesen THY yeni şirket kuruyor

Çalışanların maaşından kesintiye giden THY’nin yeni bir şirket kurması ise dikkat çekti. THY’den yapılan açıklamada bilgi teknolojilerini insan kaynağının daha etkin değerlendirilmesi için bir teknoloji şirketi kurulmasına karar verildiği belirtildi.

SHABER3.COM

Türkiye’nin en büyük havayolu şirketlerinden olan Türk Hava Yolları (THY) da çalışanların maaşlarında yüzde 30-50 arasında kesintiye gitme kararı almıştı. İşçileri temsil eden Hava-İş ile THY arasında varılan anlaşmaya göre, pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek. Çalışanların maaşından kesintiye giden THY’nin yeni bir şirket kurması ise dikkat çekti. 

THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Çalışanların maaşlarında yüzde 30-50 oranında kesinti yapılmasına karar verilen protokole Hava-Sen üyeleri ise karşı çıkıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çalışanların maaşını kesen THY yeni şirket kuruyor Sonraki Haber >>

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri acımasızca dövüldü

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Maysak tayfunu hayatı felç etti!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

Balonla 9 kilometre yükseldi!

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

At yarışındaki dikkatsizlik faciaya yol açtı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Otoyola inen uçak tabelaya çarptı

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

Uçakta kadın yolcu bunu yapınca kara listeye alındı!.

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

'Bakanlık yalan söylüyor... İşte hastanelerin hali!'

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Bir polis cinayeti daha: Bu kez başına poşet geçirerek boğdular

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Erdoğan'ın vatandaşın kafasına çay fırlatma görüntüsü

Giresun mitingi ne anlatıyor?

Giresun mitingi ne anlatıyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:16