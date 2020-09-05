Çalışanların maaşını kesen THY yeni şirket kuruyor

Türkiye’nin en büyük havayolu şirketlerinden olan Türk Hava Yolları (THY) da çalışanların maaşlarında yüzde 30-50 arasında kesintiye gitme kararı almıştı. İşçileri temsil eden Hava-İş ile THY arasında varılan anlaşmaya göre, pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek. Çalışanların maaşından kesintiye giden THY’nin yeni bir şirket kurması ise dikkat çekti.







THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" denildi.







Çalışanların maaşlarında yüzde 30-50 oranında kesinti yapılmasına karar verilen protokole Hava-Sen üyeleri ise karşı çıkıyordu.