Çalışanların yarısı yapay zeka kullandığını saklıyor

Çalışanlar işyerinde yapay zekayı açıkça kullanıyor mu?





Yeni bir araştırma, masa başı çalışanlarının yüzde 76'sının zamanlarını daha anlamlı faaliyetlere odaklayabilmek için yapay zeka uzmanı olmak istediğini ortaya koydu.Slack tarafından yapılan bu araştırmada, Fransa, Almanya ve İsveç gibi Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden çalışanlar da dahil olmak üzere dünya çapında 17.000'den fazla çalışanla görüşüldü.Eylül 2023 ile Ağustos 2024 arasında yapay zekanın küresel kullanım oranı istikrarlı bir şekilde arttı, masa başı çalışanlarının yüzde 20'sinden yüzde 36'sına çıktı. Fransa'da ise bu oran aynı dönemde yüzde 20'den yüzde 33'e yükseldi.Çalışanlara "Yapay zeka hangi yaygın iş görevleri için en uygun?" sorusu sorulduğunda, yönetim yüzde 87 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 80 ile temel iş projelerinde yardım ve yüzde 81 ile yenilikçi veya yaratıcı iş projeleri takip etti.Büyümeye rağmen, çalışanlar yapay zeka araçlarının artan iş yüküne ve daha hızlı tempolu taleplere yol açabileceğinden endişe ettikleri için yapay zeka konusundaki heyecan da azalıyor.Slack İşgücü Laboratuvarı Başkanı Christina Janzer, "Bu durum, liderlerin 'üretkenlik' ile neyi kastettiklerini yeniden tanımlamaları ve çalışanlara sadece miktarı değil, işlerinin kalitesini de artırmaları için ilham vermeleri için bir fırsat sunuyor," dedi.Masa başı çalışanların yaklaşık yüzde 50'si, işyerindeki yaygın görevler için yapay zeka kullandıklarını yöneticilerine itiraf etmekten rahatsızlık duyuyor.Bu rahatsızlığın en önemli nedenleri arasında yapay zeka kullanmanın hile yapmak olduğunu düşünmek, daha az yetkin olarak algılanmaktan korkmak ve tembel olarak görülmekten korkmak yer alıyor.İsveç'te çalışanların yüzde 86'sı, meslektaşlarına veya aynı seviyedeki iş arkadaşlarına mesaj yazmak için yapay zeka kullandıklarını açıklamaktan rahatsızlık duyuyor.Fransa'da çalışanların yüzde 65'i aynı şekilde düşünürken, İtalya'da bu oran yüzde 61'e, İspanya'da yüzde 62'ye ve Almanya'da yüzde 58'e düşmekte.Yapay zeka kullanımına ilişkin tedirginliğe rağmen, her dört masa başı çalışanından üçü, yapay zeka konusunda bilgili işverenleri tercih ettiklerini belirtiyor. Ayrıca, yaklaşık beşte ikisi, yapay zeka araçları sağlayan ve bunların kullanımını teşvik eden şirketlerde çalışmayı tercih edeceklerini ifade etti.Bu eğilimin hızlanması bekleniyor, çünkü ilk işlerinde olan kişilerin yapay zekayı iş aramalarında "çok önemli bir faktör" olarak görme olasılığı 1,8 kat daha fazla.Salesforce'un başkanı ve insan kaynakları müdürü Nathalie Scardino, "Bu bulgu, yapay zekayı etkinleştirme konusunda ayak sürüyen şirketlerin en iyi yetenekleri çekme ve elde tutma becerilerinden ödün verdiklerini gösteriyor" dedi.