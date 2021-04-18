Samanyolu Haber /Medya / Çalışanlarıyla kavga etti, hastaneye kaldırıldı /18 Nisan 2021 11:10

Çalışanlarıyla kavga etti, hastaneye kaldırıldı

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın alacaklarını isteyen çalışanlara hakaret ettiği, bunun üzerine kavga çıktığı ve Tanrıyar'ın hastaneye götürüldüğü iddia edildi.

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Alacakları için Uçankuş TV'ye giden çalışanlar ile kanalın sahibi Can Tanrıyar arasında kavga çıktığı öne sürüldü.

Medyaradar'ın haberine göre, yaklaşık 3 aydır maaşlarını alamayan 80 kişiden 50'si kanalın binasına gitti. Can Tanrıyar ve oğlu Anılcan Tanrıyar ile arasında zaman zaman gergin anlar yaşandığı belirtildi. Çalışanlara olumsuz yanıt verdiği ve hakaret ettiği öne sürülen Can Tanrıyar'la çalışanların kavga ettiği iddia edildi.

Darp edilen Can ve Anılcan Tanrıyar, aldıkları yumruk darbeleri sonrasında yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Olay yerine polisler yaşananlarla ilgili tutanak tutarken, Can Tanrıyar'ın oğlu ile birlikte karakola gidip ifade verdiği öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda maddi sorun yaşayan Uçankuş TV'nin uydu yayını kesilmiş, YouTube üzerinden yayını devam etmişti. 

Maaşlarının bir kısmını elden alan 130 çalışan, kanal yönetimi tarafından bu tutarların ödenmemesi nedeniyle noterden ihtar göndermiş aynı zamanda SGK'ya şikâyette bulunmuştu.
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