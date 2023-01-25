Samanyolu Haber /Gündem / Çalışma Bakanı açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? /25 Ocak 2023 15:18

Çalışma Bakanı açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı programda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili açıklamalarda bulundu; bu kapsamda "9 Eylül 1999 tarihi geri esnetilecek mi?" sorusuna da yanıt verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bilgin, Bengü Türk TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı. 

Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ genel başkanları ile bir araya geldiklerini hatırlatan Bilgin, "Onların sürecin kısa sürmesi konusunda bir arzuları var. Biz de aynı kanaatteyiz, uzatmanın anlamı yok." dedi.

Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin soru üzerine, "EYT'lilerin martın 1'inde ilk maaşlarını alabilecekleri bir düzenleme Meclis'ten çıkacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

EYT'DE TARİH ESNETİLEBİLİR Mİ?
Bilgin, söz konusu yayında "EYT ile ilgili 9 Eylül 1999 tarihinin geriye doğru esnetilmesi mümkün olur mu?" sorusunu da yanıtladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bakan Bilgin "Olmaz, çünkü EYT dediğimiz şey, 8 Eylül'de geçerli olan yasanın değiştirilerek yaş şartı konulması. Dolayısıyla bu tarihte çalışan olması lazım ki o yaşa takılsın." ifadelerini kullandı.

EYT konusunda stajyer ve çırakların durumuna ilişkin soru üzerine Bilgin, emeklilik için "prim gün sayısı", "yıl sayısı" ve "yaş" şartlarının bulunduğunu hatırlattı. Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi ile yaş şartının kaldırıldığını dile getirerek, stajyer ve çıraklar konusunda şöyle konuştu:

"Staj yapanlar, iş yerinde çalışma ilişkisi kurmuyorlar, iş akdi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla işveren onlar için prim ödemiyor. Yani onlar için geçerli olan bir durum değil. Onlar bir eğitim için gidiyorlar oraya. O eğitim sürecinde başlarına bir şey gelmesin diye devlet onlara sağlık sigortası yatırıyor, koruyucu sigorta düzenlemesi yapıyor. Onunla iş akdini birbirine karıştırmamak lazım. Orada öyle bir karışıklık var. Borçlanma vesaire bunlar söz konusu değil. İşvereniniz kim olacak, kimin adına borçlarınızı yatıracaksınız? Yani iş akdinin gerektirdiği şartların ve standartların hiçbirisi onlarda söz konusu değil."
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