Samanyolu Haber /Gündem / Çalışma Bakanı Bilgin, işçiyi değil Erdoğan'ı andı /01 Mayıs 2021 21:38

Çalışma Bakanı Bilgin, işçiyi değil Erdoğan'ı andı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yayımladığı 1 Mayıs mesajında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övdü. Bakanın işçi bayramı mesajında işçilere yer vermemesi ise dikkat çekti.

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Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü.

Bilgin, Twitter hesabından yapığı açıklamada, "1 Mayısların Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle 2009 yılında 'Emek ve Dayanışma Günü' olarak tanınması ve resmi tatil yapılması, özgürlük ve demokrasi yolunda attığımız çok önemli bir adımdır" dedi.

Bakan Bilgin, "Salgın sonrasında 1 Mayıslarda yine meydanlarda olacağız" dedi.

Bilgin'in mesajında işçilere değinmeden sadece AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesi dikkat çekti.


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