Çalışma şartlarına isyan eden Getir kuryesi işten çıkarıldı

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir sokak röportajında “Günde 14 saat çalışıyorum. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?” sözleriyle gündeme gelen Getir kuryesinin işten çıkarıldığı iddia edildi.







DEDEM ÇALIŞARAK ÇİFT DOLMUŞ HATTI ALMIŞ





Getir’de çalışan bir kurye verdiği sokak röportajında çalışma koşullarından ve Türkiye ekonomisinden şikayet ederek şu ifadeleri kullanmıştı: “Günde 14 saat çalışıyorum. Şurada bir yerde araba çarpsın bana, öleyim, bak samimi söyleyeyim ‘Niye öldüm lan dur yaşayacaktım demem’ yani, vallahi de demem. Bir gayem yok, amacım yok. Ben bunun için mi geldim dünyaya, çalışmak için mi sadece?. Dedem zamanında çalışarak iki dolmuş hattı almış. Ama ben 14 saat çalışıyorum ancak geçinebiliyorum.” dedi. Günde 14 saat çalıştığını söyleyen kurye, “Babanın telefonu var mıydı?” diyen adama “Sizin gibi 60 yaşındaki adamlar yüzünden bizim gençlerin geleceği bitiyor” tepkisi göstermişti.





EKONOMİYİ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN İŞİNE SON VERİLDİ





Söz konusu işçinin röportajda kullandığı ekonomiyi de eleştiren ifadeleri nedeniyle işten çıkarıldığı iddia edildi. İsmi öğrenilemeyen kuryenin işten çıkarılmasına sosyal medyada çok sayıda kişi tepki gösterdi.





GETİR: ESNAF KURYEYDİ, BAŞKA SEPEPLERLE İŞTEN ÇIKARILDI





Getir şirketi ise, kuryenin sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamadı, “Bu kişi esnaf kurye olarak kendi hesabına Vigo şirketi ile çalışmaktaydı. Kurye bahsi geçen açıklamaları 1.5 ay önce yapmıştır ve bununla ilgili herhangi bir yaptırıma uğramamıştır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu nedeniyle detayları açıklayamasak da Vigo şirketinden aldığımız bilgiye göre iş disiplini ile ilgili başka sebeplerle sözleşmesi sonlandırılmıştır. Bu kararın kuryenin daha önce yaptığı açıklama ile herhangi bir ilgisi yoktur.” denildi.