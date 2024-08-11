Çalışmadan aldığı 300 bin TL'lik maaş ile milyonlarca euroluk villada göz kamaştıran parti

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı. İstanbul'da kira fiyatlarından yakınan Erkan, Bodrum'un en pahalı rezidansında denize sıfır villa satın aldı. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oğluna villanın ortak alanında dillere destan bir doğum günü partisi yaptı. Oğlunun doğum günü partisi görüntüleri ise Sözcü ulaştı.



300 BİN TL'LİK MAAŞ ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR



ABD'den Türkiye'ye Merkez Bankası Başkanlığı için getirilen Erkan hakkında çıkan haberlerin ardından 8 ayda görevden affını istemişti. Görevden alındığı için brüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam eden Erkan oğlu için doğum günü için kesenin ağzını açtı. Doğum günü partisi için ne kadar harcandığı ise bilinmiyor.



Erkan 1.5 yıl içerisinde sigortalı bir işe girmezse yaklaşık 300 bin TL maaşı ödenmeye devam edecek.



