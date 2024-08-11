Samanyolu Haber /Gündem / Çalışmadan aldığı 300 bin TL'lik maaş ile milyonlarca euroluk villada göz kamaştıran parti /11 Ağustos 2024 13:31

Çalışmadan aldığı 300 bin TL'lik maaş ile milyonlarca euroluk villada göz kamaştıran parti

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan aylar sonra Bodrum'da görüntülendi. 2 yaşındaki oğluna görkemli bir doğüm günü partisi düzenleyen Erkan, görevden alındığı Merkez Bankası'ndan 300 bin TL maaş almaya devam ediyor. Erkan'ın Bodrum'daki villasının değerinin 2 -3 milyon Euro arasında değiştiği belirtiliyor.

SHABER3.COM

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı aylar sonra Bodrum'da ortaya çıktı. İstanbul'da kira fiyatlarından yakınan Erkan, Bodrum'un en pahalı rezidansında denize sıfır villa satın aldı. Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan oğluna villanın ortak alanında dillere destan bir doğum günü partisi yaptı. Oğlunun doğum günü partisi görüntüleri ise Sözcü ulaştı.

300 BİN TL'LİK MAAŞ ÖDENMEYE DEVAM EDİYOR

ABD'den Türkiye'ye Merkez Bankası Başkanlığı için getirilen Erkan hakkında çıkan haberlerin ardından 8 ayda görevden affını istemişti. Görevden alındığı için brüt yaklaşık 300 bin TL maaş almaya devam eden Erkan oğlu için doğum günü için kesenin ağzını açtı. Doğum günü partisi için ne kadar harcandığı ise bilinmiyor.

Erkan 1.5 yıl içerisinde sigortalı bir işe girmezse yaklaşık 300 bin TL maaşı ödenmeye devam edecek.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çalışmadan aldığı 300 bin TL'lik maaş ile milyonlarca... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:51