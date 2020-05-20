Samanyolu Haber /Dünya / Cambridge Üniversitesi seneye de dersleri dijital ortamda sürdürecek /20 Mayıs 2020 11:27

Cambridge Üniversitesi seneye de dersleri dijital ortamda sürdürecek

Dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi, gelecek sene de derslerini internet üzerinden yapma kararı alarak pandeminin uzun süreli olması beklenen etkilerine dikkat çekti.

SHABER3.COM

Cambridge Üniversitesi, yıllık üniversite, gelecek Ekim ayında başlayıp 2021'in yazına kadar sürecek yeni eğitim-öğretim yılında da 'büyük ihtimalle sosyal mesafe uygulanması gerekeceğini' belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada devletin Koronavirüs uygulamalarında bir değişim olursa kararın tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.

Buna göre dersler çoğunlukla dijital ortamda yapılacak.

Açıklamada Cambridge yönetimi, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu sürece küçük grupların beraber çalışmasına izin verilebileceğini belirtti. Bu, daha az katılımcılı derslerin sosyal mesafeye uyulduğu sürece yüz yüze yapılabileceği yorumlarına sebep oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cambridge Üniversitesi seneye de dersleri dijital ortamda... Sonraki Haber >>

Filmleri aratmayan kaza

Filmleri aratmayan kaza

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

17 yaşındaki çocuğun polisten kaçışı kötü bitti

Otoparkta ayı saldırdı

Otoparkta ayı saldırdı

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Silivri Cezaevindeki durumu ses kaydıyla eşine anlattı

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kadir Gecesi Özel Yayını MC TV'de

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:23:39