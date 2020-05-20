Cambridge Üniversitesi seneye de dersleri dijital ortamda sürdürecek

Cambridge Üniversitesi, yıllık üniversite, gelecek Ekim ayında başlayıp 2021'in yazına kadar sürecek yeni eğitim-öğretim yılında da 'büyük ihtimalle sosyal mesafe uygulanması gerekeceğini' belirtti. Üniversiteden yapılan açıklamada devletin Koronavirüs uygulamalarında bir değişim olursa kararın tekrar masaya yatırılacağı belirtildi.







Buna göre dersler çoğunlukla dijital ortamda yapılacak.





Açıklamada Cambridge yönetimi, sosyal mesafe kurallarına uyulduğu sürece küçük grupların beraber çalışmasına izin verilebileceğini belirtti. Bu, daha az katılımcılı derslerin sosyal mesafeye uyulduğu sürece yüz yüze yapılabileceği yorumlarına sebep oldu.