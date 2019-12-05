Samanyolu Haber /Gündem / Cami açılışında skandal /05 Aralık 2019 20:22

Cami açılışında skandal

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cambridge'de katıldığı cami açılışında AKP'li isimlerin fotoğraf çekilerek paylaşması tepki çekti. Öte yandan fotoğraf karesinde arkada sigara içenlerin görülmesi ise dikkat ekti.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Londra'da Cambridge Camisi'nin de açılışına katıldı.Cami açılışının ardından ise bir detay dikkat çekti.

Oda TV'de yer alan habere göre, AKP'li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile fotoğraf çekilerek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi ile Cambridge’de cami açılışındayız" notunu düşmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepkilere neden olurken, fotoğraf karesinde dikkat çeken başka bir detaysa arka planda Belkıs Kılıçkaya ile hükümete yakın 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sigara içmeleri oldu. Öte yandan Özçınar'ın tepkilerin ardından söz konusu fotoğrafı kaldırdığı görüldü. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cami açılışında skandal Sonraki Haber >>

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Üç aydır maaş alamayan öğretmenler sokakta

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Atma Tevfik din kardeşiyiz!

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Fatih Keskin'in öğrencilerinden çağrı

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Faşist Metin Özkan 'soykırım' çağrısı yaptı!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Ne hallere düştün Nedim Şener!

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Kameralar o an kayıttaydı ve...

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Zirveye damgasını vuran atışma: Ciddi olalım!

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Yabancı Sermaye Hızla Kaçıyor

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Çin'de bir sorgula görüntüsü sosyal medyaya düştü

Orhan Kural niçin ağladı?

Orhan Kural niçin ağladı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:41:10