Cami açılışında skandal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Londra'da Cambridge Camisi'nin de açılışına katıldı.Cami açılışının ardından ise bir detay dikkat çekti.







Oda TV'de yer alan habere göre, AKP'li Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile fotoğraf çekilerek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi ile Cambridge’de cami açılışındayız" notunu düşmesi dikkat çekti.





Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tepkilere neden olurken, fotoğraf karesinde dikkat çeken başka bir detaysa arka planda Belkıs Kılıçkaya ile hükümete yakın 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in sigara içmeleri oldu. Öte yandan Özçınar'ın tepkilerin ardından söz konusu fotoğrafı kaldırdığı görüldü.







