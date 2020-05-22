Samanyolu Haber /Gündem / Cami hoparlöründen Çav Bella çalınmasıyla ilgili Banu Özdemir tutuklandı /22 Mayıs 2020 16:53

Cami hoparlöründen Çav Bella çalınmasıyla ilgili Banu Özdemir tutuklandı

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.

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İzmir'de cami hoparlörlerinden Çav Bella çalınmasına ilişkin sosyal medya paylaşımı nedeniyle dün gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı. 

Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özdemir çıkarıldığı mahkeme tarafından "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasından tutuklandı. 

Özdemir, ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" belirtti. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Özdemir dün gözaltına alınmıştı.
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