Camide 6 kişiyi katleden saldırgana tahliye kapısı aralandı

2020 yılında Quebec'teki bir mahkeme tarafından alınan ve yüksek mahkeme tarafından onanan kararda Alexandre Bissonnette'in cezası, şartlı tahliyesiz 40 yıldan şartlı tahliye hakkı getiren 25 yıla indirilmişti.



32 yaşındaki Bissonnette Quebec Merkez Cami cemaatinden altı kişiyi öldürmekten dolayı birinci derece cinayet ve altı kişiyi yaralama iddiaları karşısında suçunu kabul etmişti.



Bissonnette 2019 yılında 40 yıl şartlı tahliye olmaksızın hapis cezasına çarptırılmış, Quebec temyiz mahkemesi orijinal cezayı "acımasız ve olağandışı" bularak düşürmüştü.



Başbakan Justin Trudeau saldırıyı kınayarak bir terör eylemi olarak tanımlamıştı. İlk mahkemede hakim camiye girerek cemaate ateş açan Bissonnett'nin eyleminin gerekçesini özellikle Müslümanlara karşı önyargı olarak ifade etmişti.



Quebec City’nin Sainte-Foy bölgesinde meydana gelen olayda silahlı üç saldırganın cami olarak kullanılan İslam Kültür Merkezi’ne girerek yatsı namazını kılmak için toplanan yaklaşık 50 kişilik cemaate ateş açtığı belirtilmişti. Polis olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.



Saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilmişti.