Samanyolu Haber /Dünya / Camide 6 kişiyi katleden saldırgana tahliye kapısı aralandı /28 Mayıs 2022 14:10

Camide 6 kişiyi katleden saldırgana tahliye kapısı aralandı

Kanada Yüksek Mahkemesi bir alt mahkemenin 2017 yılında Quebec'teki bir camide namaz kılan altı kişiyi öldüren hükümlünün şartlı tahliyeye hak kazanmasını hızlandırmak için aldığı kararı onadı ve uzun süreli şartlı tahliyesiz hapis cezasına izin veren 2011 tarihli yasayı anayasaya aykırı buldu.

SHABER3.COM

2020 yılında Quebec'teki bir mahkeme tarafından alınan ve yüksek mahkeme tarafından onanan kararda Alexandre Bissonnette'in cezası, şartlı tahliyesiz 40 yıldan şartlı tahliye hakkı getiren 25 yıla indirilmişti.

32 yaşındaki Bissonnette Quebec Merkez Cami cemaatinden altı kişiyi öldürmekten dolayı birinci derece cinayet ve altı kişiyi yaralama iddiaları karşısında suçunu kabul etmişti.

Bissonnette 2019 yılında 40 yıl şartlı tahliye olmaksızın hapis cezasına çarptırılmış, Quebec temyiz mahkemesi orijinal cezayı "acımasız ve olağandışı" bularak düşürmüştü.

Başbakan Justin Trudeau saldırıyı kınayarak bir terör eylemi olarak tanımlamıştı. İlk mahkemede hakim  camiye girerek cemaate ateş açan Bissonnett'nin eyleminin gerekçesini özellikle Müslümanlara karşı önyargı olarak ifade etmişti.

Quebec City’nin Sainte-Foy bölgesinde meydana gelen olayda silahlı üç saldırganın cami olarak kullanılan İslam Kültür Merkezi’ne girerek yatsı namazını kılmak için toplanan yaklaşık 50 kişilik cemaate ateş açtığı belirtilmişti. Polis olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Camide 6 kişiyi katleden saldırgana tahliye kapısı aralandı Sonraki Haber >>

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:25:18