Samanyolu Haber /Gündem / "Camide bira içtiler" iddiasını yalanlayan müezzin hangi partiden aday oldu? /23 Mart 2023 22:06

"Camide bira içtiler" iddiasını yalanlayan müezzin hangi partiden aday oldu?

Gezi Parkı eylemleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım siyasete atıldı. Yıldırım'ın adaylığını koyduğu parti dikkat çekti.

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Seçimler öncesi partilere milletvekili aday adaylığı başvuruları devam ederken, siyasete atılmak isteyen isimlere sürpriz birisi eklendi.

CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, Gezi Parkı eylemleri sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Camide bira içtiler" açıklamasını "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camisi'nin o dönemki müezzini Fuat Yıldırım, CHP'den milletvekili aday adayı oldu.

GEZİ PARKI OLAYLARINDAN SONRA SÜRGÜN EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı olaylarından sonra İstanbul Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Köyü'ne tayini çıkan Fuat Yıldırım, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atamasına itiraz edip dava açmıştı. Karaköy'deki Arap Camii'nin müezzini olarak görevlendirilen Fuat Yıldırım, kronik böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftanın üç günü diyaliz tedavisi görüyordu.

KILIÇDAROĞLU SIK SIK ZİYARET ETMİŞTİ

2022 yılında böbrek nakli olan Fuat Yıldırım'ı hastalığı döneminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyaret edip sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Yıldırım'a böbrek nakli yapıldığını da CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel duyurmuştu.
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