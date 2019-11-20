Samanyolu Haber /Gündem / Camide DJ'li eğlence Diyanet'i karıştırdı /20 Kasım 2019 10:32

Camide DJ'li eğlence Diyanet'i karıştırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Almanya'daki benzeri olan DİTİB’e bağlı Ulu Cami, camiye ait salon içerisinde kadınların katılacağı eğlence düzenleyince tepki çekti.

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Organizasyon kapsamında DJ bile eğlenceye dahil edildi. Giriş ücreti olarak 5 Euro’nun alındığı organizasyon için çeyrek altın ödülü de vaat edildi. Fakat olayın sosyal medyada da gündem olmasının ardından Diyaneti İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Ataşeliği organizasyona müdahale ederek iptal etti.

Ulu Cami’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Bahsi geçen eğlenceyi herzaman camilerimizin kalkınmasında çok emeği geçen hanımlar organize ettiler. Bizden sadece, caminin ibadethanesinden ayrı olan salonumuzu kullanmayı talep ettiler. Durum bundan ibarettir” denildi.


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