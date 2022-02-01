Camide şarkılı türkülü çiğköfte partisi

KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETMİŞTİ





CHP'DEN SERT TEPKİ





'DURUM DERHAL ARAŞTIRILMALI'





Tekirdağ'ın Saray ilçesinde görev yapan imamların bir camide çekildiği ileri sürülen 'çiğ köfte partisi' görüntülerini canlı yayınlamaları tepki çekti.Daha sonra ilçe müftülüğü tarafından yayından kaldırılan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kayıt altına alındı.Görüntülerde M.A. ismindeki imamın 'Urfalıyım Ezelden' türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurduğu, bu esnada canlı yayın yapan Y.S.Ç.’ye ise ikram ettiği, olayın geçtiği iddia edilen caminin müezzini H.K.’nin de bu esnada yeşillik doğradığı görülüyor.Aynı zamanda Diyanet-Sen Saray İlçe Başkanı olan Y.S.Ç., geçtiğimiz aralık ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaret dolu bir paylaşımı gündem olmuştu. Y.S.Ç, şunları söylüyordu:Bu paylaşım üzerine CHP Saray İlçe Başkanı Akın Aytaç, suç duyurusunda bulunmuş ve bir basın açıklaması yapmıştı.'Camide çiğ köfte skandalı'nın ardından konuyla ilgili Trakya Politik’e konuşan CHP Saray İlçe Sekreteri Hakkı Canoğlu, iddia edilen durumun derhal araştırılması gerektiğini ifade etti.Canoğlu, olayın takipçisi olacaklarını ve herkese ait olan ibadethanelerin görevlilerin özel mülkleri gibi kullanılamayacağını belirtti.