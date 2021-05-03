Samanyolu Haber /Gündem / Camideki itikafa biber gazı! /03 Mayıs 2021 12:47

Camideki itikafa biber gazı!

Gaziantep'teki bir camide itikaf yapmak isteyen ve oruçlu olduğu belirtilen Furkan Vakfı üyeleri polis tarafından biber gazı sıkılarak dışarı çıkarıldı.

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

Gaziantep’te Furkan Vakfı gönüllülerinin bir camide ‘itikafa’ girmek istemesi polis müdahalesiyle sonuçlandı. Vakıf gönüllüleri cami içerisinde biber gazı sıkılarak dışarı çıkarıldı. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul önceki günlerde katıldığı bir programda, “İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar.” demişti.

Kuytul’un açıklamasının ardından Gaziantep’teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Polisin biber gazlı müdahalesini sosyal medya hesaplarından paylaşan Furkan Vakfı üyeleri, “Camide ibadet sırasında biber gazı sıkıldı.” diye yazdılar.

ALPARSLAN KUYTUL: GAZİANTEP POLİSİNİ KINIYORUM

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, polis müdahalesini, “İtikâf ibadetini yapanları camiden zorla çıkartarak karakola götüren Gaziantep polisini de kınıyorum. Gaziantepli kardeşlerimin gereken mücadeleyi kararlı ve meşru bir şekilde yapacağına ve bu zulmü yapanları, yaptıklarına pişman edeceğine eminim.” sözleriyle eleştirdi.

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İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

İtikaf için camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine biber gazlı müdahale

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