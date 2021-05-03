Camideki itikafa biber gazı!

Gaziantep’te Furkan Vakfı gönüllülerinin bir camide ‘itikafa’ girmek istemesi polis müdahalesiyle sonuçlandı. Vakıf gönüllüleri cami içerisinde biber gazı sıkılarak dışarı çıkarıldı. Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul önceki günlerde katıldığı bir programda, “İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar.” demişti.





Kuytul’un açıklamasının ardından Gaziantep’teki bir camide toplanan Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası 8 kişi gözaltına alındı. Polisin biber gazlı müdahalesini sosyal medya hesaplarından paylaşan Furkan Vakfı üyeleri, “Camide ibadet sırasında biber gazı sıkıldı.” diye yazdılar.





ALPARSLAN KUYTUL: GAZİANTEP POLİSİNİ KINIYORUM





Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul, polis müdahalesini, “İtikâf ibadetini yapanları camiden zorla çıkartarak karakola götüren Gaziantep polisini de kınıyorum. Gaziantepli kardeşlerimin gereken mücadeleyi kararlı ve meşru bir şekilde yapacağına ve bu zulmü yapanları, yaptıklarına pişman edeceğine eminim.” sözleriyle eleştirdi.



