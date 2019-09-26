Samanyolu Haber /Gündem / Caminin minaresi böyle yıkıldı /26 Eylül 2019 18:50

Caminin minaresi böyle yıkıldı

İstanbul’da 5.8 büyüklüğündeki depremde Avcılar Metrobüs durağının karşısında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı. Minarenin yıkıldığı anlar bölgedeki güvenlik kameralarından biri tarafından kaydedildi.

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Önceki gün gerçekleşen 4.0 büyüklüğündeki depremin akabinde bugün İstanbul Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.  

Can kaybının olmadığı depremde şu ana kadar 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

CAMİNİN İKİ MİNARESİNDEN BİRİ YIKILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.8, Kandilli Rasathanesi ise 5.7 (daha sonra 6.0) olarak açıkladı. 

Depremde Avcılar Metrobüs durağının karşısında bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin iki minaresinden biri yıkıldı. 

Minarenin yıkıldığı anlar bölgedeki güvenlik kameralarından biri tarafından kaydedildi. Minarenin yıkıldığı esnada civarda kimsenin olmadığı için facianın eşiğinden dönüldü.
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Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

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