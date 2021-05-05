Camiye biber gazı Emniyet Müdürü'nü koltuğundan etti: Emekli oluyorum

Zeybek, İl Emniyet Müdürlüğü’nin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla aldığı kararı duyurdu.







Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, Cengiz Zeybek, 2 Mayıs 2021 Pazar günü kendilerini Furkan Gönüllüsü olarak adlandıran bir grubun camilerde kalabalık gruplar halinde toplandığını ve görevlilerin kararlı duruşları sonucu dağıldığını belirtirken, bazı grupların ise itikaf bahanesiyle camilerden çıkılmayacağı, kimi oluşumların geçmişte denediği gibi ‘sivil itaatsizlik’ ve ‘alternatif cuma’ benzeri bir girişim içinde olunacağı istihbaratının alındığını vurgulayarak açıklamasını şöyle sürdürdü:





"Gaziantep İl Müftüsünün 03.05.2021 günü saat 05.40’da 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğine ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine, tarafımdan günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir. Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla, İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur.





"Biber gazı sıkan personel derhal görevinden uzaklaştırılmıştır"





Salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamak, toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürmek olduğu gibi, dinimize göre de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, gurubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır.





"Hatalı eyleminin etik sorumluluğu"





Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim, bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım.





Beni dört ilin İl Emniyet Müdürlüğüne layık görüp emanet eden devlet büyüklerime, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum adli, askeri ve mülki erkan ile tüm meslektaşlarıma, bu zorlu meslek yaşantım boyunca daima destek ve fedakarlıklarıyla yanımda olan eşim ve evlatlarıma, her şeyin en iyisine layık yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum."







Soylu ile görüşmesi sonrası istifa etti





Bu arada, sivil itaatsizlik ve provokasyon girişiminde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan çok sayıda kişinin de sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Zeybek’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla yaptığı telefon görüşmesinin ardından istifa ettiği de ileri sürüldü.



