Camiye giren üst düzey bürokratlar ayakkabılarının başına polis dikti

Uzun süredir skandallara anılan Türk Polis Teşkilatı, bu sefer de ayakkabı nöbetiyle gündemde.







Emniyette yaşanan işkenceler, sokak ortasında işkenceye varan sert müdahaleler, bomba taşıyan uyuşturucu trafiğine karışan polisler…





Gazeteci Müyesser Yıldız, Ankara’da polisin namaz kılan bürokratların ayakkabısını korumak için cami kapısında beklediğini yazdı.





Yıldız, sosyal medya hesabından şunları yazdı: “Ankara’dan bir bayram namazı manzarası… Polisimiz namaz kılan üst düzey bir bürokratımızın ayakkabılarını koruma altına almış beklerken… Neyse ki bürokratımız, ayakkabılarını kendisi giymiş.”







