Samanyolu Haber /Gündem / Çamlıca kule restoranı Erdoğan'ın korumasına ihalesiz verildi /04 Haziran 2021 12:36

Çamlıca kule restoranı Erdoğan'ın korumasına ihalesiz verildi

Çamlıca Kulesi’ndeki 360 Kule Kafe - Restoran’ın işletmesinin, Tayyip Erdoğan'ın eskiden korumalığını yapan Hasan Yeşildağ’a verildiği iddia edildi.

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Kardeşi Zeki Yeşildağ’ın da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) meclis üyesi olduğu Hasan Yeşildağ'a, İBB’ye ait Ulus Cafe, halı sahalar, nargile cafelerden sonra Yapı&Yapı İnşaat’a verilen Ankara AKM Millet Bahçesi, Rize’de Cengiz İnşaat’la birlikte verilen İyidere Lojistik Limanı’ndan sonra şimdi de geçen hafta açılışı yapılan Çamlıca Kulesi’nin restoran ve kafe işletmesi işi verildiği iddia edildi.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, ilk temeli Nurettin Sözen’in belediye başkanlığı döneminde atılan Çamlıca Kulesi, daha sonra İBB’den alınarak PTT’ye bağlı bir anonim şirket olan Kule AŞ’ye devredildi. Varlık Fonu’na ait PTT’nin yüzde 50’sine sahip olduğu Kule’nin içinde yer alan 360 Kule Kafe & Restoran ise ihalesiz olarak Hasan Yeşildağ’a verildi. 

Erdoğan’ın İBB başkanı olduğu dönemde Ulus Cafe’nin işletmesini alan Yeşildağ, daha sonra Kuruçeşme’de birçok kafenin sahibi oldu. Bu arada enerji işine de giren Yeşildağ ailesi Kased Enerji AŞ’den sonra medya sektörüne de girerek Ethem Sancak’a ait Star, Akşam ve Kanal 24’ü satın aldı. 

Çamlıca Kulesi'ndeki restoran ve kafe işletmesinin ihalesine ilişkin PTT’nin açtığı herhangi bir ihale ilanına rastlanmıyor. Sayıştay denetiminin dışında olan Kule AŞ’deki kafe ve restoranda bir kase çorba 24 TL, iki kişilik kahvaltı 180 TL, ızgara köfte 62 TL, çay 10 TL’den satılıyor.

BİRÇOK SUÇ KAYDI VAR

Hasan Yeşildağ, 1998 yılında Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’ne girdiğinde sahte çek suçundan içeri girerek 4 ay boyunca yanında kaldı ve korumalığını yaptı. Kendisi iş hayatı ve yaşantısının miladını Tayyip Erdoğan için cezaevine girdiği günden itibaren başladığını açıklıyor. Ancak Yeşildağ'ın bu tarihten önce de önemli bir suç arşivi var.

Hakkında uyuşturucu ticaretinden cinayete kadar bir dizi iddia ve suç kaydı bulunan Yeşildağ, Avrupa'da uyuşturucu ticareti sebebiyle İsviçre'de bir süre hapis de yattı.
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