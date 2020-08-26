Samanyolu Haber /Medya / Can Ataklı hakkında hapis talebi /26 Ağustos 2020 11:22

Can Ataklı hakkında hapis talebi

Savcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada gazeteci Can Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis talebi ile dava açtı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Ataklı önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. 
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