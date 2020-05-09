Can Ataklı hakkında yeni gelişme

EBATV’de yayınlanan derslere ilişkin yaptığı yorumdan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gazeteci Can Ataklı hakkında iddianame hazırlandı. Ataklı'nın 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre gazeteci Can Ataklı’nın Tele1 TV'deki programında uzaktan eğitim uygulamasının yapıldığı EBATV hakkındaki yorumlarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.





İddianame hazırlanan Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. 23 Mart’ta yayınlanan programın ardından Tele1 TV’ye en üst limitten idari yaptırım ve 5 kez program durdurma cezası verilmişti.