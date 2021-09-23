Samanyolu Haber /Gündem / Can Ataklı: Turkey Tribunal olayını hafife almayın, işkenceler kayda geçiyor /23 Eylül 2021 14:01

Can Ataklı: Turkey Tribunal olayını hafife almayın, işkenceler kayda geçiyor

Gazeteci Can Ataklı, Erdoğan rejiminin hak ihlallerinin yargılandığı Turkey Tribunal’de vahim şeyler anlatıldığına dikkat çekti. İktidara yakın medyanın mahkemeyi hafife almasını eleştiren Ataklı, “Bence o kadar hafife almasın kimse. Orada kişiler çok vahim şeyler anlatıyorlar. Bunların hepsi uluslararası arenada kayda geçiriliyor. Türkiye’nin başını çok ağrıtacaktır” dedi.

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Korkusuz gazetesi yazarı Ataklı, geçen yıl Belçika’da kurulan ve bu yıl İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen Türkiye’deki işkence olaylarının masaya yatırıldığı Turkey Tribunal Mahkemesi ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

“Turkey Tribunal olayını o kadar da hafife almayın” diyen Ataklı, mahkemeyle ilgili yayınların özellikle sosyal medyayı izleyenlerin dikkatini çektiğini söyledi.

TÜRKİYE’NİN HUKUK DIŞI UYGULAMALARI DİDİKLENİYOR
“Turkey Tribunal Mahkemesi’nin hiçbir hukuki yaptırım gücü olmadığını kaydeden Ataklı, “Şu ana kadar Türkiye dışındaki bir ülkeye yönelik bu tür bir yargılama yapmaya da kalkmadılar. Ağırlıklı olarak “cemaatçi organizasyonu” olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. İşin özü şu; Adı mahkeme olan bu yerde Türkiye’nin hukuk dışı uygulamaları didikleniyor.” ifadeleri kullandı.

İNSANLAR İŞKENCELERİ ANLATIYOR
Ataklı yazısına şöyle devam etti: “Sanki bir mahkeme heyeti kurulmuş, bunlar da Türkiye’den gelen mağdurları dinliyorlar. Burada kişiler başlarından geçen haksız yargılamaları, ülkeden kaçmalarına neden olan baskıları, yaşadıkları işkenceleri anlatıyorlar. Sonuçta elbette hiçbir hukuki sonucu olmayacak bu mahkemenin. Ayrıca olsa bile saray iktidarı için bir şey fark etmez. Altında kurucu imzamız olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını bile uygulamayan iktidarımız var.”

TÜRKİYE’DEKİ HUKUKSUZLUKLAR ULUSLAR ARASI KAYDA GEÇİYOR
Turkey Tribunal ile ilgili yorumları da değerlendiren Ataklı, “Bakıyorum da iktidarı da muhalefeti de “bu düzmece mahkeme” edebiyatı yapıyor sadece. Bence o kadar hafife almasın kimse. Orada kişiler çok vahim şeyler anlatıyorlar. Bunların hepsi uluslararası arenada kayda geçiriliyor. Sonuçta bir süre sonra kimse “Bunu cemaat yaptı, Türkiye düşmanlarının işi” diye bakmaz, orada kayda geçirilmiş konuları ciddiye alır. O konular da Türkiye’nin başını çok ağrıtacaktır, bilmiş olalım.”
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