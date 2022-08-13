Can Ataklı'dan Cüneyt Özdemir'e: Biraz akıllı ol

Cünet Özdemir'in soyadını hatırlamakta güçlük çeken ve notlarına bakmak zorunda kalan usta gazeteci Can Ataklı, 'Cünet Özdemir'de Cevheri Güven'i kirletme çabası seziyorum' dedi.





'Sana ne abicim bırak kim ne söylüyorsa söylesin, anlatsın, hepimiz aynı çaba içinde değil miyiz. Cünet Özdemir'in yayınlarını izleyenler ne çüreniyor bilmiyorum ama Cevheri Güven çok şey anlatıyor ve bu güne kadar anlattığı hiç ibir şey yalanlanmadı.' diyen Ataklı, Biraz akıllı ol Cüneyt özdemir, Cevheri Güven'i kirletmeye çalışmak yerine ne anlattığına bir bak' ieklinde konuştu.









