Can Ataklı'dan ilginç protesto!

Tele 1'de "Gün Başlıyor" isimli programı sunan gazeteci Can Ataklı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından kendilerine verilen cezalara ilginç bir şekilde protesto etti.





Hükûmeti rahatsız eden yorumları sebebiyle programına yönelik durdurma ve para cezaları alan Can Ataklı beş dakika boyunca gazeteleri işaret dili ile okudu.





Ataklı yandaş gazeteleri okurken el işareti ve mimiklerle "Çok güzel!" imasında bulundu.





Sözcü, Cumhuriyet, Yeniçağ ve Korkusuz gibi gazeteleri eline aldığında ise yüzünü ekşitti.

