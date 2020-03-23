Samanyolu Haber /Gündem / Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen hakkındaki sözleri nedeniyle TELE1 için inceleme... /23 Mart 2020 22:07

Can Ataklı'nın başörtülü öğretmen hakkındaki sözleri nedeniyle TELE1 için inceleme...

TELE1 programcısı Can Ataklı'nın uzaktan eğitim çalışmasının ilk gününde ekranda başörtülü öğretmenin yer almasını eleştirmesi sonrasında RTÜK Başkanı Şahin, TELE1 hakkında inceleme başlattığını açıkladı.

SHABER3.COM

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık" açıklamasında bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaya konulan uzaktan eğitim modelinin dünyadaki örneklerinin ötesinde çocuklara televizyonlar aracılığıyla verimli bir şekilde ulaştığını belirtti.

Şahin, 'dayanışmanın çok ileri seviyede olması gereken bu günlerde maalesef bazı yayın organlarında durumdan vazife çıkararak içlerindeki kötü niyetlerini ortaya dökenlerin olduğunu üzülerek gördüklerini' ifade etti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Özgürlükleri savunduğunu iddia eden ama özgürlükleri hiçe sayarak kendi tek tip modellerini topluma dayatma arzusunda olanların vatandaşlarımızı ayrıştırma yarışından geri durmadıklarını bugün de milletçe hep beraber görmekteyiz. Bunun son örneğini Tele 1'de gördük. Can Ataklı'nın ayrımcılık içeren ifadelerini kabul edemeyiz. Bu nedenle 6112 sayılı yasaya göre Tele 1 hakkında inceleme başlattık. Başkan olarak tavrım, ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınması ve en üst limitten cezanın verilmesidir."

Can Ataklı ne dedi?
Can Ataklı'nın, uzaktan eğitim sisteminde yer alan görüntüler için "Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. İmaj olarak değil. Var mı, maalesef var. Bana göre yanlış ama var. İlk gün türbanlı öğretmenle başlamak kadar facia bir şey olamaz. Burada bari yapmayın ya." demişti.

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