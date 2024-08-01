Samanyolu Haber /Gündem / Can Atalay davasında başa dönüldü; Avukatlar tahliye talep etti /01 Ağustos 2024 16:29

Can Atalay davasında başa dönüldü; Avukatlar tahliye talep etti

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay’ın TBMM’de vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna dair verdiği kararın ardından, avukatlar Atalay için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün başvuru yaparak tahliye talep etti.

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Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili 22 Şubat tarihli gerekçeli karar bugün Resmi  Gazete'de yayımlandı. Karar 4’e karşı 10 oyla alındı.

Kararda, “TBMM'nin Genel Kurulu'nun 31.07.2024 tarihli 53. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 03.01.2024 tarihli kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesine yer olmadığına” ifadeleri yer aldı.

AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Can Atalay'ın avukatları, TİP Milletvekili için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün başvuru yaparak tahliye talep ettiklerini bildirdi.

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