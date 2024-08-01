Can Atalay davasında başa dönüldü; Avukatlar tahliye talep etti

Kararda, “TBMM'nin Genel Kurulu'nun 31.07.2024 tarihli 53. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 03.01.2024 tarihli kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesine yer olmadığına” ifadeleri yer aldı.
AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ
Can Atalay'ın avukatları, TİP Milletvekili için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün başvuru yaparak tahliye talep ettiklerini bildirdi.