Can Atalay davasında başa dönüldü; Avukatlar tahliye talep etti

AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

Can Atalay'ın avukatları, TİP Milletvekili için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bugün başvuru yaparak tahliye talep ettiklerini bildirdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili davadaki hapis cezası gerekçe gösterilerek vekilliğinin düşürülmesine yapılan itirazlarla ilgili 22 Şubat tarihli gerekçeli karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar 4’e karşı 10 oyla alındı.Kararda, “TBMM'nin Genel Kurulu'nun 31.07.2024 tarihli 53. Birleşiminde Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin 03.01.2024 tarihli kararının okunması suretiyle Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunun tespitine ve Anayasa'nın 85. maddesi uyarınca iptaline karar verilmesine yer olmadığına” ifadeleri yer aldı.