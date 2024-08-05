Samanyolu Haber /Gündem / Can Atalay: Tahliye edilmeyi bekliyorum /05 Ağustos 2024 15:23

Can Atalay: Tahliye edilmeyi bekliyorum

Anayasa Mahkemesi kararı sonrası cezaevinde bulunan Can Atalay, "Tahliye edilmeyi ve zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını bekliyorum" açıklamasını yaptı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak gerekçeli kararını açıkladı. Kararda Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğu belirtildi. Karar sonrası cezaevinde bulunan Can Atalay tahliye edilmeyi beklediğini söyledi.  Atalay, milletvekilliğinin düşürülmesini de 'anayasal kriz' olarak tanımladı.

"ÜLKEM ADINA ENDİŞE DUYDUM"

Atalay yazılı açıklamasında, "Anayasa’nın açık, hiçbir kuşkuya yer bırakmayan hükümlerine karşın “olmayan hükümlerle”, “olmayacak işlemlerle” seçilmiş bir milletvekilinin milletvekilliğini “düşürdüler”. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Anayasa’nın açıkça çiğnenmesine ortak ettiler. Tepkim, itirazım, uğradığım haksızlığın yanı sıra ülkemize yaşatılan “anayasal kriz”dir. Kimin hangi hakkı, hangi yetkiyi nasıl kullanacağının öngörülemediği; kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duydum." dedi.

Atalay şunları kaydetti:

-Anayasa Mahkemesi’nin bir kez daha gelişmeyi hukuk zeminine çekme kararını hem kendim hem de ülkem için çok önemli buluyorum. Milli iradeye ve kolu bacağı budanmış dahi olsa demokrasiye zerre saygısı olanlar memlekete daha fazla zarar vermemelidir.

-Artık söz konusu olan meclisin hukukudur. Artık söz konusu olan meclisin saygınlığıdır. Artık söz konusu olan Meclis'e talimatla işlem yaptırılmasına itirazdır.

"TAHLİYE EDİLMEMİ BEKLİYORUM"

-Anayasa Mahkemesi Kararı’nın derhal uygulanarak hukuka dönülmesini, Anayasa açık hükümlerinin uygulanmasını, zaten kaybettiğimi hiçbir zaman düşünmediğim vekilliğimin yeniden tanınmasını, hakkımda art arda verilen hak ihlalleri kararlarının doğal sonucu olarak tahliye edilmemi bekliyorum.

-Yenileyerek diyorum ki: Anayasa Mahkemesi kararının gereklerinin ivedilikle uygulanmasını, Anayasa’nın açık hükümlerine daha fazla direnilmemesini, zaten hiç düşmediği tespit edilen milletvekilliğine ilişkin tüm prosedürün yerine getirilmesini, Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili üç kararının doğal ve zorunlu sonucu olarak bekliyorum."
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