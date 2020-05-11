Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar'a tepki yağdı: Suç duyurusunda bulunacaklar... /11 Mayıs 2020 11:03

Can Dündar'a tepki yağdı: Suç duyurusunda bulunacaklar...

Bir televizyon programında ‘katliam için liste yaptığını’ söyleyen Sevda Noyan’ı eleştirirken bazı sözde demokrat isimlerin kullandığı ifadeler tepki çekti

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Almanya'da yaşayan Can Dündar'ın , katıldığı bir televizyon programında ‘katliam için liste yaptığını’ söyleyen Sevda Noyan’ı eleştirirken Samanyolu TV'yi hedef alan mesajına tepkiler gelmeye devam ediyor. 

Yine Almanya'da yıllardır gazetecilik yapan Gazeteci Cengiz Meziroğlu Can Dündar hakkında suçduyurusunda bulunacağını açıkladı 

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM
Gazeteci Remzi Meziroğlu: “Can bey Almanya’da benim vergilerimle yaşayıp, içlerinde binlerce masum insanın olduğu bir topluluğu hedefe koyamazsınız. Alman hukuku buna izin vermez. Pazartesi ilk işim sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunmak!”



Can Dündar ve benzeri paylaşımlara 'samanyolu yayın Grubu çalışanları bir açıklama ile cevap vermişti.

 Yine sosyal medyada 'sözde demokrat geçinenlerin açıklamalarına tepki geldi 








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