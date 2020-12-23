Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar için Almanya'dan iade talebi /23 Aralık 2020 23:48

Can Dündar için Almanya'dan iade talebi

Hakkındaki suçlamalardan suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Can Dündar ile ilgili bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, "Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında "casusluk" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına Alman hükümetinden gelen tepkiye Türkiye’nin cevabı gecikmedi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Almanca yaptığı paylaşımlarda Can Dündar'ın "casusluk ve silahlı bir terör örgütünü desteklemekten hüküm giydiğini" ve eylemlerinin basın özgürlüğü kapsamında olmadığını savundu. Altun, "Bugünkü mahkeme kararını düşünce özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirmek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan, bağımsız Türk yargısının kararını kabul etmelerini ve Can Dündar'ı Türkiye'ye iade etmelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Maas "bağımsız gazeteciliğe darbe" demişti

Dündar kararına Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan tepki gelmiş, Maas Twitter hesabından yaptığı açıklamada gazeteciliğin topluma verilen vazgeçilmez bir hizmet olduğunu belirterek bu hizmetin özellikle de yönetenlere eleştirel yaklaşıldığı durumlarda önem taşıdığını vurgulamıştı.

Can Dündar hakkında verilen kararı "Türkiye’de bağımsız gazeteciliğe vurulan sert bir darbe" olarak nitelendiren Maas, "Basın özgürlüğü temel bir haktır ve gazetecilik mesleğinin sadece yüksek kişisel riskler alındığında mümkün olması kabul edilemez. Bu, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yükümlü bulunduğu basın özgürlüğü fikri ile bağdaşmıyor” ifadelerine yer vermişti.

Mahkemenin kararı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün sona eren davada Can Dündar'ı "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan 18 yıl 9 ay ve hakkında bir diğer suçlamayla ilgili olarak da 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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