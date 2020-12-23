Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

SAMANYOLUHABER- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIRları Davası'nda yargılanan Can Dündar'a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verildi.





Dündar'ın avukatları karar duruşmasına katılmama kararı almıştı. Duruşmanın avukatları, "14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz." demişti.





Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde MİT'e ait TIRların Suriye'ye silah sevkiyatında kullanıldığını gösteren görüntüleri yayımlamıştı.





Aynı görüntüleri ulusalcı Doğu Perinçek'e ait Aydınlık gazetesi daha önce yayımladığı hâlde savcılık takipsizlik kararı vermişti.





GAZETECİ CAN DÜNDAR ALMANYA'YA SIĞINDI





7 Mayıs 2016'da İstanbul Çağlayan'da adliye binası önünde silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Dündar, kısa süre sonra Türkiye'den ayrılmış ve Almanya'ya iltica etmişti.





Dündar'ın eşi Dilek Dündar'a da yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu. Dilek Dündar yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kalmıştı.





İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar çiftinin mal varlığı hakkında müsadere kararı da alındı.





ENİS BERBERLOĞLU DA AYNI DAVADAN CEZA ALDI





MİT TIRları Davası'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında önce 25 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine cezayı 5 yıl 10 aya indirmişti. Berberoğlu'nun 3 yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmişti.





24 Haziran 2018 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yeniden CHP milletvekili seçilen Berberoğlu, iki yıl sonra yemin edebilmişti. Ancak Yargıtay'ın hapis cezasını onaylaması üzerine vekilliği düşürülmüştü.





Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına rağmen şu ana kadar Berberoğlu'na milletvekilliği iade edilmedi.



