Samanyolu Haber /Medya / Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası /23 Aralık 2020 11:18

Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, "Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIRların Suriye iç savaşında kullanılmak üzere silah sevkiyatı yaptığına" dair haberi yayımlayan gazeteci Can Dündar'ı toplam 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIRları Davası'nda yargılanan Can Dündar'a “Siyasi ve askeri casusluk” suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve “Silahlı terör örgütüne yardım etmek” suçundan 7 yıl 21 ay hapis cezası verildi.

Dündar'ın avukatları karar duruşmasına katılmama kararı almıştı. Duruşmanın avukatları, "14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda savunma yaparak önceden zaten belirlenmiş siyasi bir hükme hukuki meşruiyet kazandırma pratiğinin parçası olmak istemiyoruz." demişti. 

Can Dündar, Cumhuriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde MİT'e ait TIRların Suriye'ye silah sevkiyatında kullanıldığını gösteren görüntüleri yayımlamıştı. 

Aynı görüntüleri ulusalcı Doğu Perinçek'e ait Aydınlık gazetesi daha önce yayımladığı hâlde savcılık takipsizlik kararı vermişti. 

GAZETECİ CAN DÜNDAR ALMANYA'YA SIĞINDI

7 Mayıs 2016'da İstanbul Çağlayan'da adliye binası önünde silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Dündar, kısa süre sonra Türkiye'den ayrılmış ve Almanya'ya iltica etmişti. 

Dündar'ın eşi Dilek Dündar'a da yurt dışı çıkış yasağı konulmuştu. Dilek Dündar yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak mecburiyetinde kalmıştı. 

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar çiftinin mal varlığı hakkında müsadere kararı da alındı. 

ENİS BERBERLOĞLU DA AYNI DAVADAN CEZA ALDI

MİT TIRları Davası'nda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında önce 25 yıl hapis cezasına hükmeden mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine cezayı 5 yıl 10 aya indirmişti. Berberoğlu'nun 3 yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmişti. 

24 Haziran 2018 Milletvekilliği Genel Seçimi'nde yeniden CHP milletvekili seçilen Berberoğlu, iki yıl sonra yemin edebilmişti. Ancak Yargıtay'ın hapis cezasını onaylaması üzerine vekilliği düşürülmüştü. 

Anayasa Mahkemesi'nin "hak ihlali" kararına rağmen şu ana kadar Berberoğlu'na milletvekilliği iade edilmedi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası Sonraki Haber >>

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

Bunu dinliyorsanız ben hayatta değilim!

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

PlayStation 5 için yumruk ve tekmeli kavga sosyal medyada gündem oldu

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

Kılıçdaroğlu’dan ‘çıplak arama’ çağrısı

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

İşçilerin dikkati ile ölümden dönen kedi !

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Sağlık çalışanlara tepki olarak araçla kliniğe daldılar

Freni patlayınca arabayı ezdi

Freni patlayınca arabayı ezdi

Leyla Güven gözaltına alındı

Leyla Güven gözaltına alındı

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Faik Öztrak'tan çıplak arama tepkisi

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

Avukat Betül Alpay'dan Özlem Zengin'e cevap

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!

CNN Türk'e canlı yayınında reklam tepkisi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:56:57