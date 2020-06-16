Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar'a ait internet sitesi kapatıldı /16 Haziran 2020 20:35

Can Dündar'a ait internet sitesi kapatıldı

Gazeteci Can Dündar'a ait internetten yayın yapan "Özgürüz Radyo" ve "ozguruz20.org" internet sitesi, RTÜK'ün şikayetinin ardından mahkeme tarafından erişime kapatıldı.

SHABER3.COM

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’a ait, internetten yayın yapan “Özgürüz Radyo” ve “ozguruz20.org” internet sitesi, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.
 
Sitede “Özgürüz Radyo” ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı ‘kaçak radyo yayını’ yapıldığını öne süren RTÜK, konuyu mahkemeye taşıdı.

İnceleme sonrası mahkeme, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.

DÜNDAR: AŞILMAYACAK BİR ENGEL DEĞİL

Dündar kapatma kararı hakkında, “İlk değil bu, son da olmayacak” dedi. Euronews Türkçe’ye konuşan Can Dündar, “Türkiye’de medyayı tamamen kuşatma altına aldığını düşünen Hükümet, şimdi de yurt dışından yapılan yayınları engellemeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Sitelerinin geçen sene de Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde kapatıldığını hatırlatan Dündar, “Günümüzün teknolojik olanaklarıyla ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak bir engel değil bu… Okurumuz, dinleyicimiz, seyircimizle her mecrada buluşmaya devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Adı üstünde: Özgürüz biz…” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Can Dündar'a ait internet sitesi kapatıldı Sonraki Haber >>

Korkutan açıklama!

Korkutan açıklama!

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

'Neden HDP'yi ekrana çıkarmıyorsunuz?' sorusuna sunucudan ilginç cevap

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Rus Devlet medyası: Yayınlanan Pençe Harekatı görüntüleri montaj

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

Perinçek: Öcalan bana tarladan gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

'Topladığınız 300 milyonu verin' diyen 15 Temmuz gazilerine AKP binası önünde müdahale

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

KHK'nın değiştirdiği bir hayat daha

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

Rusya'da kurtarma eğitimi fiyasko ile bitti

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

ABD'de polisler ile göstericiler çatıştı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Demir cevheri yüklü gemi battı

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler

Başbuğ, Tayyar ve İlk Kez Duyacağınız Gerçekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:27:55