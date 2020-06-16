Can Dündar'a ait internet sitesi kapatıldı

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada hakkında yakalama kararı bulunan gazeteci Can Dündar’a ait, internetten yayın yapan “Özgürüz Radyo” ve “ozguruz20.org” internet sitesi, mahkeme tarafından erişime kapatıldı.



Sitede “Özgürüz Radyo” ismi altında, canlı ve bir yayın akış çizelgesine bağlı ‘kaçak radyo yayını’ yapıldığını öne süren RTÜK, konuyu mahkemeye taşıdı.





İnceleme sonrası mahkeme, ilgili radyo yayınının durdurulmasına karar verdi ve internet sitesine erişim engeli getirdi.





DÜNDAR: AŞILMAYACAK BİR ENGEL DEĞİL





Dündar kapatma kararı hakkında, “İlk değil bu, son da olmayacak” dedi. Euronews Türkçe’ye konuşan Can Dündar, “Türkiye’de medyayı tamamen kuşatma altına aldığını düşünen Hükümet, şimdi de yurt dışından yapılan yayınları engellemeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.





Sitelerinin geçen sene de Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde kapatıldığını hatırlatan Dündar, “Günümüzün teknolojik olanaklarıyla ve bizlerin kararlılığıyla aşılmayacak bir engel değil bu… Okurumuz, dinleyicimiz, seyircimizle her mecrada buluşmaya devam ettik, ediyoruz, edeceğiz. Adı üstünde: Özgürüz biz…” ifadelerini kullandı.