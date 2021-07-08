Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar'a saldırı davasında karar çıktı: Sanığa ceza yok /08 Temmuz 2021 12:37

Can Dündar'a saldırı davasında karar çıktı: Sanığa ceza yok

Gazeteci Can Dündar'a adliye önünde silahlı saldırı davasında karar çıktı. Olay sırasında NTV Muhabiri Yağız Şenkal'ı da silahla yaralayan Murat Şahin, toplamda üç yıl hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Olay 6 Mayıs 2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşti. Gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin NTV muhabiri Yağız Şenkal’ı bacağından yaraladı.

İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada sanık silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan toplamda üç yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezasına çarptırıldı.

Hakim sanığa iyi halden ceza indirimi uyguladı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani saldırgan cezaevine girmeyecek, beş yıl suç işlemezse bu olay sabıkasına da işlenmeyecek.

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