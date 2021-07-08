Can Dündar'a saldırı davasında karar çıktı: Sanığa ceza yok

Olay 6 Mayıs 2016’da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşti. Gazeteci Can Dündar’a silahlı saldırıda bulunan Murat Şahin NTV muhabiri Yağız Şenkal’ı bacağından yaraladı.







İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davada sanık silahla tehdit, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımaktan toplamda üç yıl 15 gün hapis ve 500 lira da para cezasına çarptırıldı.





Hakim sanığa iyi halden ceza indirimi uyguladı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Yani saldırgan cezaevine girmeyecek, beş yıl suç işlemezse bu olay sabıkasına da işlenmeyecek.



