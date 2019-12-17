Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar'dan 17/25 Aralık mesajı /17 Aralık 2019 14:46

Can Dündar'dan 17/25 Aralık mesajı

Gazeteci Can Dündar, 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının 6'ncı yıl dönümünde İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde yaşadığı bir hatırasını paylaştı.

Çok konuşulacak 17 Aralık belgeseli! Mutlaka izleyin...

17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının 6'ncı yıl dönümü ile ilgili gazeteci Can Dündar bir hatırasını paylaştı. 

17 Aralık operasyonunu yapan polislerle birlikte İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde yatan Dündar, "4 yıl önce bugün Silivri'de bağırışlarla uyanmıştım: 'Hırsız vaaar!' diye bağırıyordu tutsaklar. Önce anlamadım. Cezaevinde ne hırsızı? Sonra düştü jeton: Tarih, #17Aralık'tı. Ama hırsızlar iktidarda, hırsızı yakalayanlar içerideydi. Hâlâ da öyle. Ama yer değiştirecekler. Az kaldı."


Can Dündar 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili Artı Bir TV Kanalı için bir belgesel yapmıştı.

"Erdoğan'ın En Uzun Günü" isimli belgeselde 17 Aralık sonrasında kamuoyuna yansıyan kaset kayıtlarının yer aldığı belgesel ilgi görmüştü.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Can Dündar'dan 17/25 Aralık mesajı Sonraki Haber >>

Maskeli Darbe - 2. bölüm

Maskeli Darbe - 2. bölüm

Maskeli Darbe - 1. Bölüm

Maskeli Darbe - 1. Bölüm

Sohbetin canlı yayınlanan bölümü

Sohbetin canlı yayınlanan bölümü

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

Öğretmen Fatih Keskin serbest bırakıldı

AKP’nin ömrü bitti

AKP’nin ömrü bitti

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Cem Küçük: Bizi hemen tutuklarlar, İngiltere'ye kaçsam beni iade ederler

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Alparslan Kuytul KHK TV'ye konuştu.

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Zabıta, tartıştığı simitçinin tezgahını dağıttı

Suriye'deki patlama anı

Suriye'deki patlama anı

İşte İran'ın insansı robotu

İşte İran'ın insansı robotu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:02:51