Can Dündar'dan 17/25 Aralık mesajı

17/25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının 6'ncı yıl dönümü ile ilgili gazeteci Can Dündar bir hatırasını paylaştı.





17 Aralık operasyonunu yapan polislerle birlikte İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi'nde yatan Dündar, "4 yıl önce bugün Silivri'de bağırışlarla uyanmıştım: 'Hırsız vaaar!' diye bağırıyordu tutsaklar. Önce anlamadım. Cezaevinde ne hırsızı? Sonra düştü jeton: Tarih, #17Aralık'tı. Ama hırsızlar iktidarda, hırsızı yakalayanlar içerideydi. Hâlâ da öyle. Ama yer değiştirecekler. Az kaldı."









Can Dündar 17/25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili Artı Bir TV Kanalı için bir belgesel yapmıştı.





"Erdoğan'ın En Uzun Günü" isimli belgeselde 17 Aralık sonrasında kamuoyuna yansıyan kaset kayıtlarının yer aldığı belgesel ilgi görmüştü.







