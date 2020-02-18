Can Dündar'dan açıklama

Gezi eylemlerine ilişkin açılan davada müebbet hapis cezasıyla yargılanırken beraat alan gazeteci Can Dündar kararı ‘Artı Gerçekler’e değerlendirdi.





Karar için ‘Ortada hukuk kalmadığı için bunu yasal nedenlerine değil de siyasal nedenlerine bakmak lazım’ diyen Dündar, ”Onu da uluslararası sıkışıklıktan başlayarak, yani bütün bu Suriye’de Rusya’yla anlaşmazlık, Avrupa’ya yakınlaşma çabası, NATO’ya göz kırpma… Biraz uluslararası çerçeveden bakınca insan oraya oturtabiliyor” ifadelerini kullandı.







KARARIN İÇ SEBEPLERİ DE VAR





Kararın iç sebepleri de olduğuna dikkat çeken Dündar, ”Onun dışında da içeride Davutoğlu’nun şikayetini geri alması, Gül’ün gurur duyuyorum demesi AKP’den kopanları giderek Gezi ruhuna yakın durmaya çalışması ve bunun AKP içerisinde yaratabileceği sonuçlar, Osman Kavala’nın Avrupa’daki etkisi vs. Bütün bunları üst üste koyunca Erdoğan’a böyle bir şeyin (kararın) kendisine daha iyi hizmet edeceğini düşündüğünü düşünüyorum” dedi.