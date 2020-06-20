Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar için yakalama kararı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, villasının hazine arazisi ve devlet ormanını ‘işgal ettiği’ iddiasıyla hakkında soruşturma başlattığı Dilek Dündar için yakalama kararı çıkardı.







Muğla Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Can ve Dilek Dündar çiftine ait 1184 ada ve 4’üncü paftada bulunan 376 metrekarelik villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği ve 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı öne sürüldü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, suçlamayla ilgili soruşturma başlattı. Villanın bazı bölümleri ise kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.





Başsavcılığın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği, Can Dündar hakkında yakalama emri çıkardı. Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talebi üzerine Dilek Dündar hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emrinde Dilek Dündar’a isnat edilen fiilin ‘ormana tarla açma’ olduğu öğrenildi. Suç tarihi de 11 Mayıs 2020 olarak kayıtlara geçti.