Samanyolu Haber /Gündem / Can Dündar'ın YouTube kanalına erişim engeli getirildi /05 Eylül 2025 20:26

Can Dündar'ın YouTube kanalına erişim engeli getirildi

Can Dündar’ın YouTube kanalına "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

SHABER3.COM

Gazeteci-yazar Can Dündar, "Tek yol kaldı: Sokak" adlı videosunda "CHP yönetimi yerinde bir çıkışla mahkeme kararını yok sayma kararı aldı, yani direnecek. Gürsel Tekin Pazartesi günü CHP il binasına girmeyi deneyebilir. CHP, tıpkı belediye binasını savunduğu gibi il binasını da kitle desteğiyle savunabilir. Hukuku ortadan kaldıranlar, itaatsizlik hakkının önünü açtı. Bundan sonrası gücü gücü yetene dönemidir, CHP'nin tek çıkışı var sokakta olmak, sokakta kalmak, sokaktan gelen meşru gücünü kullanmak" ifadesini kullanmıştı.

Engelli Web’in haberine göre; Can Dündar’ın YouTube kanalı "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Kanal henüz YouTube tarafından Türkiye’den görünmez kılınmadı.
