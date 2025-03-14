Samanyolu Haber /Gündem / Can eriği hayal oldu: Kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a ihraç edildi /14 Mart 2025 14:16

Can eriği hayal oldu: Kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a ihraç edildi

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altı erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a ihraç edildi.

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Silifke ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde örtü altı erik hasadı, soğuk hava nedeniyle 20 gün geç başladı. İlk hasatta üreticiler 10 kilo erik topladı. Yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erkenci erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre tüccar Cihan Kaplan, topladıkları eriklerin şu an yurt içindeki büyükşehirlere, yurt dışı pazarında ise Dubai ve Katar’a ihraç edildiğini söyledi. Kaptan, "Normal şartlarda hasat gecikmeseydi, erken ihracat olsaydı kilosu 5 bin 500 TL'ye gidiyordu ancak şu an fiyatlar 2 bin ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan yine de memnunuz" dedi.

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