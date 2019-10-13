Samanyolu Haber /Gündem / Can güvenliğine AKP’den üçüncü kez erteleme! /13 Ekim 2019 11:37

Can güvenliğine AKP’den üçüncü kez erteleme!

Okul servislerinde ihmal ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle birbiri ardına yaşanan kazaların ardından servis araçlarına zorunlu kılınan tedbirler ertelendi

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Resmi Gazete’de yayımlanan “Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile alınan erteleme kararında öğrenci taşımaya uygun olmayan servislere güvenlik konusundaki eksikliklerini tamamlamaları için iki yıl ek süre verildi.
Birgün Gazetesi'ndeki habere göre Yönetmelik daha önce de iki defa değiştirildi. Dün yayımlanan yönetmelikte “2019 ve 2020 yılları itibarıyla on iki yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması şartı 1 Temmuz 2021 tarihine kadar aranmaz” denilerek geçici maddeyle üçüncü defa değişiklik yapıldı.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde havasızlıktan yaşamını yitiren üç yaşındaki Alperen’in ölümü ile kamuoyunda tartışmaya açılan servis taşımacılığına ilişkin planlanan önlemler havada kaldı. İçişleri Bakanlığı’nın Eylül 2017’de, “Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı”nda Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün de aralarında olduğu altı bakanlık ve üç meslek örgütünün katılımıyla okul servislerine yönelik belirlenen güvenlik tedbirleri askıya alındı.
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