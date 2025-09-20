Can Holding’e ait 9 şirkete kayyım atandı





Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu iddiaları üzerine, 9 şirkete kayyım atandı.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları yönünden yürütülen soruşturmada daha önce el koyma tedbiri uygulanan, hakkında kayyım ataması kararı verilen holding bünyesinde başka şirketlerin olduğu ve bunların aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.Yapılan incelemede söz konusu şirketlerin üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu, bunların herhangi tedbire konu edilmediğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettiklerine dikkat çekildi.Açıklamada, söz konusu eylemlerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:“Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın (TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyıma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyım olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir.”Gelen son dakika bilgisine göre; Can Holding’e ait 9 şirkete kayyım atandı.İşte o şirketler;Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim ŞirketiCanpet Benzin İstasyon İşletmeciliğiTares Tek. Ürünleri Limited ŞirketFurkan Teknik HırdavatTemiz Gayrimenkul Ticaret ŞirketiMCN Petrol Anonim ŞirketiYön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞMer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.