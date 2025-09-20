Can Holding’e ait 9 şirkete kayyım atandı

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Can Holding yetkilileriyle ilgili “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme” ve “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçları yönünden yürütülen soruşturmada daha önce el koyma tedbiri uygulanan, hakkında kayyım ataması kararı verilen holding bünyesinde başka şirketlerin olduğu ve bunların aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
‘YÜKLÜ MİKTARDA MAL VARLIĞI…’
Yapılan incelemede söz konusu şirketlerin üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu, bunların herhangi tedbire konu edilmediğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettiklerine dikkat çekildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
Açıklamada, söz konusu eylemlerin şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirildiği hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
“Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 4 Şubat 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 7539 sayılı kanunun 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı kanunun geçici 2. maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın (TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileriyle birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyıma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyım olarak atanmasına Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugün tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla işbirliği içerisinde genişletilerek devam edecektir.”
9 ŞİRKETE KAYYIM ATANDI
Gelen son dakika bilgisine göre; Can Holding’e ait 9 şirkete kayyım atandı.
İşte o şirketler;
Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği
Tares Tek. Ürünleri Limited Şirket
Furkan Teknik Hırdavat
Temiz Gayrimenkul Ticaret Şirketi
MCN Petrol Anonim Şirketi
Yön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞ
Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.