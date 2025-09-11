Can Holding operasyonundan borsadaki şirketler de etkilendi: Hisseleri sert düştü

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik başlatılan operasyon kapsamında holdinge bağlı 121 şirkete el konuldu ve şirketler TMSF’ye devredildi. Can Grubu’nun son dönemde hisselerini topladığı Tekfen Holding de bu soruşturmadan etkilendi. Borsa İstanbul’da işlem gören Tekfen Holding hisseleri yüzde 5’in üzerinde değer kaybederken şirketten KAP’a açıklama geldi.





Borsa İstanbul’da işlem gören Tekfen Holding hisseleri, şirketin ortaklarından Can Grubu’na sabah saatlerinde yapılan operasyonun ardından güne sert kayıpla başladı. Saat 11.03 itibarıyla şirket hisseleri %6,18 değer kaybederek 85,75 TL seviyesine geriledi.





Gerçekleşen operasyon ve hissedeki düşüşün ardından Tekfen Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, sabah saatlerinde basında çıkan Can Holding ve bağlı 121 şirketin malvarlığına el konulduğu ve TMSF’nin kayyum olarak atandığı yönündeki haberlerden bilgi edinildiği ifade edildi.





ŞİRKETİMİZİN 70 YILLIK KÖKLÜ GEÇMİŞİ VAR





Şirket, sermayesi içinde Can Grubu şirketlerinden Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları AŞ’nin %11,36, MCN Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin %4,48, KCN Gayrimenkul Yatırım AŞ’nin %1,72 oranında payı bulunduğunu, toplamda Can Grubu paylarının %17,56 seviyesinde olduğunu açıkladı.





Açıklamada; “Yaşanan gelişmelere ilişkin olarak söz konusu hisselere veya şirketimiz tüzel kişiliğine uygulanan herhangi bir tedbir ve benzeri yaptırım bulunmamaktadır. Şirketimiz, 70 yıllık köklü geçmişi, kurumsal değerleri ve güçlü finansal yapısı ile faaliyetlerini aynı şekilde sürdürmeye devam etmektedir” denildi.