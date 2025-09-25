Samanyolu Haber /Gündem / Can Holding patronu Kemal Can gözaltına alındı /25 Eylül 2025 22:55

Can Holding patronu Kemal Can gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında firari durumda olan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can gözaltına alındı.

Kemal Can'ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğu ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edileceği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yapılan operasyonda, Can Holding bünyesindeki 121 şirketin mal varlığına el konulmuştu.

Başsavcılık, 10 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı vermişti ve altı kişi gözaltına alınmıştı; şüphelilerden 5'i tutuklanmış Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest kalmıştı.

131 şirkete kayyum atandı

Öte yandan daha önce 121 şirketine el konulan Can Holding'e ait yeni şirketlerin varlığını belirlenmişti. 

Başsavcılık, bu şirketlerin önemli miktarda varlığa sahip olduğunun ortayı çıkması üzerine, holdinge ait olup kayyum atanmamış şirketler için de aynı uygulamayı talep etmişti.

Talep, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce karara bağlanmıştı ve Can Holding'e ait dokuz şirkete kayyum atanmıştı.

Son olarak da Doğa Koleji'ne kayyum atanmıştı. Böylece kayyum atanan şirket sayısı 131'e çıkmıştı.
